Председатель сербской партии предложил временно передать Косово России

Председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович предложил временно передать Косово России для обеспечения целостности Сербии и ее безопасности. Об этом сообщает местный портал In4s.

По словам политика, это единственный способ защитить территориальную целостность Сербии. Он добавил, что при этом все жители Косово могут автоматически стать гражданами России. Стаматович пояснил, что такое предложение связано с новым законом Албании, согласно которому любой человек с албанскими корнями может получить гражданство этой страны (албанцы составляют большую часть населения Косово).

Политик отметил, что угрозой также является геополитический проект создания «Великой Албании», включающей в себя Косово. В связи с этим председатель партии заявил, что Косово должно быть под управлением России, пока Сербия и ее жители не будут в безопасности.

В конце мая обострилась ситуация между Белградом и Приштиной. Тогда власти Косово заявляли, что они проводят на севере полицейские рейды. Впоследствии стали сообщать об аресте проживающих в регионе сербов. Президент Сербии Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность. В то же время он признал, что Белград потерял контроль над Косово.