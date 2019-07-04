Властям Сербии запретили въезд в Косово

Власти Косово запретили въезд всем официальным лицам из Сербии из-за «постоянной пропаганды и фальшивых сообщений» о частично признанной стране и ее гражданах. Об этом сообщает Hlavny Dennik со ссылкой на заявление пресс-секретаря косовского МИДа Йетлира Зуберая.

Зуберай также назвал Белград источником гибридных угроз для Приштины, и обвинил Сербию в попытке создать на севере Косово «так называемый гуманитарный кризис».

По его словам, ограничения на въезд в Косово будут действовать в отношении сербских властей «до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться».

Минобороны Сербии в ответ на это заявило, что власти Косово «избегают диалога любой ценой». «После провала попыток заставить Сербию покупать контрабандные товары с грузовиков они сейчас пытаются наказать сербов, запретив или прервав их связь со своим государственным руководством», — говорится в сообщении ведомства.