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Властям Сербии запретили въезд в Косово

Власти Косово запретили въезд всем официальным лицам из Сербии из-за «постоянной пропаганды и фальшивых сообщений» о частично признанной стране и ее гражданах. Об этом сообщает Hlavny Dennik со ссылкой на заявление пресс-секретаря косовского МИДа Йетлира Зуберая.

Зуберай также назвал Белград источником гибридных угроз для Приштины, и обвинил Сербию в попытке создать на севере Косово «так называемый гуманитарный кризис».

По его словам, ограничения на въезд в Косово будут действовать в отношении сербских властей «до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться».

Минобороны Сербии в ответ на это заявило, что власти Косово «избегают диалога любой ценой». «После провала попыток заставить Сербию покупать контрабандные товары с грузовиков они сейчас пытаются наказать сербов, запретив или прервав их связь со своим государственным руководством», — говорится в сообщении ведомства.

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Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, комментируя на брифинге решение властей Косово, назвала запрет «юридически ничтожным». «Мы исходим из неизменной позиции в отношении суверенитета, территориальной целостности Сербии, мирного урегулирования на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которую никто не отменял», — сказала она.

Ситуация между Белградом и Приштиной обострилась в конце мая. Власти Косово заявили, что проводят на севере полицейские рейды, после этого стали появляться сообщения об аресте проживающих там сербов. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич распорядился привести войска в полную боевую готовность.

Теги: Косово, Сербия
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