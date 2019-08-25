Трамп сообщил о работе над вопросом о возвращении России в G7

Трамп сообщил о работе над вопросом о возвращении России в G7

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами перед встречей с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что ведется работа по возвращению России в формат G7. Об этом говорится в тексте пресс-конференции, опубликованном на сайте Белого дома.

«Работа ведется. Многие хотели бы возвращения России [в формат G7]», — заявил Трамп. Президент отметил, что восстановление «Большой восьмерки» было бы позитивным и выгодным шагом.

«Мы действительно обсуждали Россию, хотим мы приглашать ее обратно или нет», — добавил он.

Ранее американский лидер допустил приглашение России на следующий саммит G7. Поскольку он состоится в США, Трамп имеет право пригласить лидера любой страны в качестве гостя. В Кремле заявили, что приглашение, если оно поступит, будет рассмотрено.