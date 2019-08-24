Космонавт заявил о «ранее не встречавшихся колебаниях» при стыковке с МКС

Космонавт заявил о «ранее не встречавшихся колебаниях» при стыковке с МКС

По словам руководителя полета российского сегмента космической станции, на этапе причаливания корабль стал производить колебания, которых ранее никогда не было, и стало понятно, что в авторежиме состыковаться не получится

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Космический корабль «Союз», на борту которого находится робот Федор, не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за своих колебаний, которые ранее не встречались. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта Владимира Соловьева.

«Все было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся, — сказал он. — Федора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам».

Он подтвердил, что проблема была и в системе стыковки «Курс» на борту МКС. По его словам, исправить это возможно. На станции есть необходимое для ремонта оборудование и подготовленный для этого экипаж.

«Анализ телеметрии показал, что у нас есть замечания, исправимые замечания, по радийной аппаратуре», — сказал он, уточнив, что речь идет о системах космической станции.