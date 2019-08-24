Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату

Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, передает «РИА Новости».

По словам Соловьева, это время определили во время переговоров с экипажем МКС. Космонавты должны снять усилитель на одном из узлов, проверить его и при необходимости заменить.

Стыковка корабля с МКС должна была пройти около 8:30 мск 24 августа. «Союз» начал сближение со станцией в районе причального модуля, приблизился на 100 м, но потом завис и стал отдаляться от МКС. После этого в Центре управления полетами приняли решение отвести космический корабль на безопасное расстояние. В NASA сообщили, что «Союз» не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции.