Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала чудовищной идею министра инфрастуктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком поднимется украинский флаг, «как это было сто лет назад». Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, сначала она приняла высказывание украинского министра за неграмотную ошибку, но затем поняла, что его «мысль не столько глупая, сколько чудовищная». Она напомнила, что в 1918–1919 годах Владивосток пережил оккупацию войсками США, Японии, Чехословакии, Канады и других государств.

«И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — написала Захарова. Она добавила, что «философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции».

21 августа президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с российским главой Владимиром Путиным опубликовал на своей странице в Facebook пост о России, в котором, в частности, написал: «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Через три дня Омелян в ответ заявил, что это станет возможным «только тогда, когда украинский флаг вернется во Владивосток».