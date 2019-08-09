В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию. Об этом заявил РБК депутат Госсовета Крыма Владислав Ганджара.

«Сегодня мы столкнулись с очередной провокацией украинских националистов, провокацией однозначно запланированной, так как на нее быстро отреагировали украинские чиновники, назвавшие ее акцией «достоинства». Мы принимаем украинских туристов, бережно относимся к украинской культуре, языку и искусству, но мы не допустим таких провокаций. Также хотелось бы сказать, что украинский государственный флаг никогда не будет поднят в Крыму, это удел провокаторов и фантазии националистов», — заявил Ганджара.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с РБК оценил акцию как «не заслуживающую внимания». «Подняли его на минуту, сняли на видео, опустили. Мелкая провокация, не более того», — заявил он.

Флаг Украины над городом Судаком в Крыму был поднят рано утром 9 августа — флагшток неизвестные разместили на высоте около города. Фотографии акции разместил у себя в Facebook советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев. Он заявил, что флаг установили «местные патриоты Украины» в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех украинских военнослужащих.