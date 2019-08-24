Украинский министр пообещал поднять флаг своей страны над Владивостоком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев поднимет украинский флаг над Владивостоком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернется во Владивосток!», — сказал он.

Омелян добавил ролик, в котором видно, как запускают беспилотник с открытками в честь Дня государственного флага страны. Министр добавил, что запуск произошел в Горловке.

Утром 9 августа украинский флаг подняли над крымским городом Судак. Советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев отмечал, что его установили в память о погибших 6 августа в Донбассе четырех украинских военнослужащих.