В крымском Судаке подняли флаг Украины в память о погибших солдатах ВСУ

В городе Судаке в Крыму был поднят государственный флаг Украины. Об этом в Facebook сообщил советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев.

По его словам, флаг установили «местные патриоты Украины» в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех украинских военнослужащих. К посту Ковалева прикреплены несколько фотографий. На них видно, что флаг был установлен на высотах, окружающих город.

Запись в facebook пользователя Богдан Ковалев

6 августа Киев сообщил, что возле Павлополя в Донецкой области при обстреле из противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. В Минобороны Украины заявили, что 5 августа силы ДНР четыре раза нарушили перемирие. В самопровозглашенной республике заявили о непричастности к гибели бойцов ВСУ. В Донецке заявили, что украинские военные погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято после того, как более 95% участников референдума, проведенного на полуострове, поддержали вхождение Крыма в состав России. Украина, как и большинство стран — членов ООН, не признает результатов голосования и считает Крым оккупированной территорией.