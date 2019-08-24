В России за сутки потушили 40 лесных пожаров на площади 2 тыс. га

В российских регионах за прошедшие сутки потушили 40 лесных пожаров на площади более 2 тыс. га. Эти данные приводит в своем сообщении «Авиалесоохрана».

«За прошедшие сутки, 23 августа, в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 2 205 га. На 00:00 мск 24 августа на территории России действовало 122 лесных пожара на площади 42 411 га, по которым проводились работы по активному тушению», — сообщили в «Авиалесоохране».

Наибольшее количество пожаров — 98 — зарегистрировано в Красноярском крае, их общая площадь составляет 21,2 тыс. га. За ним следуют Чукотский АО — три пожара на площади около 12 тыс. га и Камчатка — один пожар на 6,6 тыс. га. Тушение также проводится в Якутии, Башкирии, Иркутской и Магаданской областях и Бурятии.

Всего в ликвидации пожаров принимают участие около 2 тыс. человек, 152 единицы техники и 19 воздушных судов, еще 47 следят за обстановкой.

13 августа «Авиалесоохрана» заявила, что площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, которые активно тушили спасатели, снизилась на 6%, до 266,4 тыс. га. В МЧС сообщали, что площадь лесных пожаров в этих регионах сократилась на 1,2 млн га. Из-за стихийного бедствия в пяти регионах страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии. При этом Генпрокуратура заподозрила, что власти регионов искажают статистику по пожарам.