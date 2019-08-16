Южная Корея сообщила о шестом запуске двух ракет из КНДР за месяц

Южная Корея сообщила о шестом запуске двух ракет из КНДР за месяц

Северная Корея запустила две неопознанные ракеты в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Запуск осуществлялся из района Тхончхон на востоке страны. Какие-либо подробности о типе ракет и их дальности не сообщаются.

Это шестое испытание ракет КНДР за последний месяц. Yonhap и американские СМИ отмечали, что Северная Корея направляет ракеты в сторону Японского моря на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи, против которых выступал Пхеньян.

Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности, что не противоречит его договоренностям с Ким Чен Ыном. По его словам, в августе глава КНДР принес Трампу «маленькое извинение» за испытания и заверил, что они прекратятся, когда США и Южная Корея завершат учения.