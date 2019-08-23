Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России. Соответствующую позицию дипломат озвучила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам Захаровой, отстаивание права на самоопределение территории в обоих случаях встречают разную реакцию у стран Запада. Кроме прочего, она процитировала позицию королевской семьи Дании о том, что судьбу острова должны решать его жители. «Оказывается, в идеологии и в политических предпочтениях, что касается геополитики, у нас очень много общего с той же самой Данией. Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?» — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также указала, что тогда Россия реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, у западных стран была принципиально иная реакция на присоединение полуострова к РФ. Дипломат назвала проведенный референдум цивилизованным. «Права людей нарушались десятилетиями, итоги были восприняты, и эти итоги так же были переподтверждены в ходе состоявшихся в Крыму дальнейших выборов президента и других выборов, которые там проходили», — добавила она.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщила о намерении президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Американский лидер поручил адвокату в Белом доме изучить соответствующий вопрос.

Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер, комментируя идею президента США, в интервью агентству Reuters заявила, что власти Гренландии не согласны с такой постановкой вопроса. Раскритиковала идею покупки и депутат местного парламента Айя Хемниц Ларсен, которая представляет партию, выступающую за предоставление Гренландии независимости от Дании. По ее словам, «Гренландия не является товаром и Дания не может продать ее».

Впоследствии американский президент решил отменить поездку в Данию, где в сентябре ткущего года он планировал встретиться с президентом и премьер-министром страны. Трамп счел реакцию американских властей «неприятной» и заявил, что у главы датского правительства не было права так неуважительно разговаривать с президентом Соединенных Штатов.