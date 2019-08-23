Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,60 -0,15 EUR Бирж. 72,68 -0,25 Brent 59,89 -1,42% USD Нал. 66,36 63,58 EUR Нал. 73,82 71,38 USD ЦБ 65,62 -0,64 EUR ЦБ 72,83 -0,67 EUR/USD 1,1080 -0,0003 BTC/USD Бирж. 10 100,00 -20,00 IMOEX 2 675,13 +0,04% RTSI 1 282,63 +0,19% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,13%) прогноз Stifel к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 65,62 (-0,64) Quote, 22 авг, 12:24
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 72,83 (-0,67) Quote, 22 авг, 12:24
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Политика, 03:17 Россиянка Блинкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в США Спорт, 02:57 Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу Политика, 02:36 Кононов объяснил поражение «Спартака» в Лиге Европы тремя причинами Спорт, 02:23 В Дагестане чиновник завысил свой возраст на 34 года для получения пенсии Общество, 01:58 Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД Общество, 01:46 В 200 км от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0 Общество, 01:30 Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной Бизнес, 01:15 Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол Политика, 01:14 Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета Общество, 00:59 В посольстве осудили попытки выставить СССР «зачинщиком» Второй мировой Политика, 00:28 AliExpress разрешил покупателям возвращать товары без объяснения причин Технологии и медиа, 00:11 Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева Общество, 00:01 Эксперты назвали долю сталкивавшихся с телефонным мошенничеством россиян Финансы, 00:00
Политика ,  
0 
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России. Соответствующую позицию дипломат озвучила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам Захаровой, отстаивание права на самоопределение территории в обоих случаях встречают разную реакцию у стран Запада. Кроме прочего, она процитировала позицию королевской семьи Дании о том, что судьбу острова должны решать его жители. «Оказывается, в идеологии и в политических предпочтениях, что касается геополитики, у нас очень много общего с той же самой Данией. Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?» — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Политика
Песков ответил на планы США по Гренландии фразой «шопингом не занимаемся»

Захарова также указала, что тогда Россия реализовала право жителей Крыма решать вопрос о принадлежности их территории, у западных стран была принципиально иная реакция на присоединение полуострова к РФ. Дипломат назвала проведенный референдум цивилизованным. «Права людей нарушались десятилетиями, итоги были восприняты, и эти итоги так же были переподтверждены в ходе состоявшихся в Крыму дальнейших выборов президента и других выборов, которые там проходили», — добавила она.

Политика
Датские власти сочли безумием идею о продаже Трампу Гренландии

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщила о намерении президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Американский лидер поручил адвокату в Белом доме изучить соответствующий вопрос.

Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер, комментируя идею президента США, в интервью агентству Reuters заявила, что власти Гренландии не согласны с такой постановкой вопроса. Раскритиковала идею покупки и депутат местного парламента Айя Хемниц Ларсен, которая представляет партию, выступающую за предоставление Гренландии независимости от Дании. По ее словам, «Гренландия не является товаром и Дания не может продать ее».

Впоследствии американский президент решил отменить поездку в Данию, где в сентябре ткущего года он планировал встретиться с президентом и премьер-министром страны. Трамп счел реакцию американских властей «неприятной» и заявил, что у главы датского правительства не было права так неуважительно разговаривать с президентом Соединенных Штатов.

Теги: Мария Захарова, присоединение Крыма, Гренландия
Материалы по теме
Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии
Политика
Советник Трампа объяснил его интерес к покупке Гренландии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter