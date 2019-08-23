В посольстве осудили попытки выставить СССР «зачинщиком» Второй мировой

Попытки американских СМИ представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны оскверняют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов. Такое мнение в авторской статье для газеты The Washington Times выразил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин.

Дипломат отметил, что в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны американские СМИ активизировали русофобскую пропагандистскую кампанию. Ее цель заключается в возложении ответственности за эту глобальную катастрофу на гитлеровскую Германию и Советский Союз. Кроме того, авторы подобных публикаций пытаются бросить тень на современную Россию, считает представитель российского дипведомства.

Говоря о материалах подобного рода, Лахонин упоминает недавние статьи под названием «Обеление виновности» Германа Пирхнера-младшего (от 14 августа) и «Пакт Молотова-Риббентропа: плохая сделка 80 лет назад» Виктора Дэвиса Хансона от (15 августа), опубликованных на страницах The Washington Times. В них, по мнению Лахонина, оба автора обвиняют Москву в «союзничестве» с нацистами в довоенные времена.

«Вызывает удивление тот факт, что упомянутые «эксперты», рассказывающие о спусковых механизмах, которые привели к началу Второй мировой войны, полностью игнорируют события, имевшие место до 23 августа 1939 года, когда был подписан германо-советский пакт о ненападении. Ясно, что это попытки обелить циничную политику «умиротворения», проводимой западными демократиями в отношении Гитлера, чтобы перенаправить его агрессию на Восток — против Советского Союза», — пишет Лахонин.

Дипломат также полагает, что в пользу своей риторики авторы статей «игнорируют» или «умышленно замалчивают» исторические факты, а также пытаются «принизить «решающую роль» советского народа в разгроме нацизма». При этом, по словам дипломата, победа была добыта общими усилиями союзников по антигитлеровской коалиции. «В то же время не подлежит сомнению, что к лету 1944 года исход войны уже был предопределен победами Красной Армии над гитлеровцами под Сталинградом и Курском, в ходе которых агрессор потерял более 2 млн человек», — отмечается в статье дипломата.

На саммите G20 в Осаке Путин пригласил президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Трамп, как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, отреагировал на это предложение положительно. Помимо этого, приглашения были направлены президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.