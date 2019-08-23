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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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В посольстве осудили попытки выставить СССР «зачинщиком» Второй мировой

Попытки американских СМИ представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны оскверняют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов. Такое мнение в авторской статье для газеты The Washington Times выразил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин.

Дипломат отметил, что в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны американские СМИ активизировали русофобскую пропагандистскую кампанию. Ее цель заключается в возложении ответственности за эту глобальную катастрофу на гитлеровскую Германию и Советский Союз. Кроме того, авторы подобных публикаций пытаются бросить тень на современную Россию, считает представитель российского дипведомства.

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Говоря о материалах подобного рода, Лахонин упоминает недавние статьи под названием «Обеление виновности» Германа Пирхнера-младшего (от 14 августа) и «Пакт Молотова-Риббентропа: плохая сделка 80 лет назад» Виктора Дэвиса Хансона от (15 августа), опубликованных на страницах The Washington Times. В них, по мнению Лахонина, оба автора обвиняют Москву в «союзничестве» с нацистами в довоенные времена.

«Вызывает удивление тот факт, что упомянутые «эксперты», рассказывающие о спусковых механизмах, которые привели к началу Второй мировой войны, полностью игнорируют события, имевшие место до 23 августа 1939 года, когда был подписан германо-советский пакт о ненападении. Ясно, что это попытки обелить циничную политику «умиротворения», проводимой западными демократиями в отношении Гитлера, чтобы перенаправить его агрессию на Восток — против Советского Союза», — пишет Лахонин.

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Дипломат также полагает, что в пользу своей риторики авторы статей «игнорируют» или «умышленно замалчивают» исторические факты, а также пытаются «принизить «решающую роль» советского народа в разгроме нацизма». При этом, по словам дипломата, победа была добыта общими усилиями союзников по антигитлеровской коалиции. «В то же время не подлежит сомнению, что к лету 1944 года исход войны уже был предопределен победами Красной Армии над гитлеровцами под Сталинградом и Курском, в ходе которых агрессор потерял более 2 млн человек», — отмечается в статье дипломата.

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Теги: посольство России в США, Вторая мировая война, СССР
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