Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не приглашены на июньское празднование высадки союзников в Нормандии. Пять лет назад юбилей высадки стал поводом создания «нормандского формата» по Украине

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон. Об этом РБК 20 мая заявили в пресс-службе Елисейского дворца. В июне этого года отмечается 75-летняя годовщина операции «Оверлорд», которая ознаменовала открытие Западного фронта в ходе Второй мировой войны.

Международная церемония, пояснили в Елисейском дворце «Интерфаксу», «пройдет под председательством французского премьер-министра [Эдуара Филиппа], а не на уровне глав государств».

О том, что Владимир Путин не будет приглашен на празднования, ранее писало французское издание Le Figaro со ссылкой на госсекретаря при министре вооруженных сил Женевьев Дарьесек. В этом году торжества продлятся два дня и пройдут в двух странах. 5 июня международные лидеры, среди которых будет Макрон, соберутся в британском Портсмуте. Утром 6 июня президент Франции и британский премьер-министр Тереза Мэй прибудут во Францию. В Нормандию на юбилей приедет и президент США Дональд Трамп, сообщала газета The Guardian.

В апреле занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко говорил о намерении созвать встречу «нормандского формата» для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины. «Эмманюэль Макрон [...] и канцлер Германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину, скоординируются [...] с президентом США Дональдом Трампом. И не исключаю, на празднование даты высадки союзнических войск в Нормандии будет приглашен президент Путин, мы соберемся вчетвером и [обсудим] программу, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир», — утверждал тогда Порошенко. Однако в апреле Дмитрий Песков сказал, что российские власти не ведут переговоры о новой встрече формата в июне. О готовности нового президента Украины Владимира Зеленского продолжать переговоры в «нормандском формате» говорил член его штаба Руслан Стефанчук.

«Нормандский формат» существует с 6 июня 2014 года, когда в Шато-де-Буневиль состоялась встреча четырех лидеров его стран-участниц — Франции, Германии, Украины и России. Встреча проходила в рамках празднования 70-летней годовщины высадки войск союзников в Нормандии.