Посол России предложил США поддержать борьбу с героизацией нацизма

США должны поддержать Россию в борьбе с прославлением нацизма в мире. Об этом написал посол России в США Анатолий Антонов в статье для The National Interest.

По его мнению, история должна играть объединяющую роль. В 2020 году исполнится 75 лет со дня окончания Второй мировой войны и общей победы над нацистской Германией. В связи с этим Антонов напомнил, что в США «есть немало мест, которые напоминают об общей борьбе с нацистами», а также набирает популярность движение «Бессмертный полк», зародившееся в России.

Российский посол отметил, что Россия каждый год представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, однако против нее в международном сообществе до сих пор голосуют лишь две страны — США и Украина. Он призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по данному вопросу.

«Вызывает глубокое разочарование тот факт, что неонацистские организации, прикрывающиеся Первой поправкой, в США свободно действуют и воздвигают памятники «героям» этнических чисток», — подчеркнул Антонов, добавив, что неонацистские движения также возникают на Украине, в Польше и Прибалтике.