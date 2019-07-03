Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

По словам украинского президента, Оттава предоставит Киеву бронемашины и «оборонительное оружие»

Фото: Markus Schreiber / AP

О готовности Канады поставлять оружие Украине Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто, сообщает агентство УНИАН. По его словам, достигнута принципиальная договоренность о продаже Киеву «оборонительного вооружения и новейшей военной техники».

В частности, Канада готова поставлять Украине бронемашины, сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что возможно добиться мира в Донбассе политико-дипломатическим путем. «Уверен, что в конце концов мы заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных», - сказал Зеленский.

При этом глава Украины назвал действенным инструментом давления на Москву санкционную политику. На довод, что другие страны при этом теряют деньги, Зеленский отметил: «Простите, мы потеряли территории и теряем людей».