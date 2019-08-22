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Захарова объяснила опасность размещения США ракет в Азии

Россия при поддержке китайской стороны запросила брифинг в Совете Безопасности ООН, посвященный планам США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Действия Вашингтона создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Происходящее ведет к нарастанию напряженности в мире. Действия США создают угрозу для международной безопасности», — сказала Захарова.

18 августа в США провели испытания, в ходе которых крылатая ракета наземного базирования поразила цель на расстоянии более 500 км от места пуска. Разработка подобного вооружения была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Штаты официально вышли 2 августа 2019 года.

После проведения испытаний замглавы российского МИДа Сергей Рябков обвинил Вашингтон в нагнетании военной напряженности. По его словам, испытание США крылатой ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД, свидетельствует, что Вашингтон давно вел разработку подобных систем и готовился к выходу из договора. МИД Китая назвал пуск попыткой добиться одностороннего военного превосходства и заявил, что примет ответные меры, если Вашингтон разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теги: Мария Захарова, Азиатско-Тихоокеанский регион, ДРСМД
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