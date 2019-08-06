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Berkshire Hathaway $226 (+13,03%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в заявлении министерства.

В МИД КНР подчеркнули, что размещение американских ракет в АТР крайне негативно скажется на международной и региональной безопасности. «Мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Китай также выразил надежду на то, что США не будут совершать действия, которые «подрывают международный и региональным мир».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о намерении разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Он отметил, что Вашингтон хотел бы сделать это в течение нескольких месяцев, но процесс может занять больше времени. При этом Эспер уточнил, что конкретные решения еще не приняты.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США официально перестал действовать 2 августа. США вышли из договора, обвинив Россию в невыполнении условий соглашения. После разрыва ДРСМД Пентагон анонсировал разработку новых неядерных ракет. Российский МИД назвал выход США из договора «серьезнейшей ошибкой» и призвал Вашингтон не развертывать новые ракеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопрос о новом соглашении по ядерному оружию.

Теги: МИД Китая, ракеты, Азия
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