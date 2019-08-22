Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить безопасные и достойные условия труда для российских шахтеров и отметил важность вопросов экологии на встрече с губернаторами угледобывающих регионов России. Стенограмма заседания, проходящего в преддверии Дня шахтера, опубликована на сайте Кремля.

«Рост угледо­бычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.

Президент напомнил, что угледобыча может представлять угрозу экологии, и отметил, что необходимо уделять особое внимание экологическим проблемам. «Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб при­роде — это опасно, а значит, недопустимо», — заявил президент. Путин добавил, что нужно проверить, «как и чем живут люди», в частности есть ли для членов семей работа в регионах, обстановку с образовательными и медицинскими учреждениями, благоустройство шахтерских городов.

В последнюю неделю на шахтах в разных российских регионах проводились спасательные работы. 16 августа в Кузбассе после небольшого землетрясения эвакуировали более 150 горняков из шахты «Таштагольская», в тот же день произошел пожар на подстанции шахты «Денисовская» в Якутии — эвакуировали 60 шахтеров, пострадавших нет. На следующий день в Кузбассе на шахте «Грамотеинская» загорелся ленточный конвейер в тупиковом забое на глубине 200 м, были эвакуированы 43 горняка.

21 августа в шахте в Свердловской области оказался заблокирован рабочий. Причиной обвала горной породы стало локальное подземное землетрясение. В результате происшествия заблокированный горняк погиб.