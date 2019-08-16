Пожар произошел на подстанции, которая снабжает шахту электричеством. На поверхность были эвакуированы все 60 человек, которые находились под землей

На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб республики и ТАСС со ссылкой на источник.

По данным «РИА Новости», возгорание произошло на подстанции, которая снабжает шахту электричеством. Источник ТАСС уточняет, что незначительный пожар произошел на баке подстанции, из-за чего шахта была полностью обесточена.

Позднее факт возгорания подтвердили в Главном управлении МЧС России по региону. «Поступила информация о возгорании расширительного бака на трансформаторной подстанции, питающей шахту «Денисовская», — говорится в сообщении на сайте МЧС. На место происшествия отправились 16 человек и 5 единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона, а работа шахты приостановлена. Восстановление подачи электроэнергии ожидается через 2-2,5 часа, добавили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС Якутии РБК, на поверхность вышли все 60 горняков, работавших под землей. «Больше никаких проблем на шахте не было. Пострадавших нет», — сообщили в региональном МЧС.

Шахта «Денисовская» расположена в поселке Серебряный Бор рядом с городом Нерюнгри в Якутии, она принадлежит угледобывающему предприятию «Колмар».