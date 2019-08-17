В Кузбассе из шахты эвакуировали 43 горняков из-за пожара

В Кузбассе на шахте «Грамотеинская» произошел пожар, 43 горянка были эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Причиной пожара стало возгорание ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 м.

«Пожар ликвидирован в 01:10 (21:10 мск)», — сообщили в МЧС. По данным ведомства, в шахте на момент происшествия находились 48 горняков, из них 43 самостоятельно вышли на поверхность, пятеро остались для организации жизнеобеспечения предприятия. Пострадавших нет.

Согласно данным доклада МЧС, на шахте «Грамотеинская» и ранее происходили аварии. В частности, в феврале 2012 года на горнорудном предприятии произошли пожар под землей и вспышка газовоздушной смеси. Тогда на момент обнаружения пожара под землей находились 65 человек, которых успешно эвакуировали. Пострадавших не было. В ноябре 2012 того же года произошла вспышка метана в лаве, в результате чего семь горняков получили ожоги. Шахтеры выбрались на поверхность самостоятельно.