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В Кузбассе более 150 шахтеров эвакуировали после небольшого землетрясения

В Кузбассе горняков из шахты «Таштагольская» эвакуировали после небольшого землетрясения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Горные спасатели находятся на месте, у шахты «Таштагольская», готовы к реагированию. Горняки выводятся на поверхность самостоятельно, без помощи горных спасателей», — отметили в областном управлении МЧС.

Источник в органах горного надзора Кемеровской области сообщил «Интерфаксу», что проводится эвакуация 164 шахтеров, из который 125 уже вывели на поверхность. Пострадавших среди горняков нет. Причиной эвакуации шахты «Таштагольская» стало землетрясение магнитудой выше 3.

По информации ТАСС, все 164 горняка самостоятельно вышли из шахты. В компании «Евраз ЗСМК», которая владеет шахтой, агентству сообщили, что землетрясение не привело к разрушениям и рудник возобновит работу в течение часа.

Общество
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар

Ранее на шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар. На поверхность были эвакуированы 60 человек, находившиеся под землей. Пострадавших нет. Как сообщили РБК в компании «Колмар», владеющей шахтой, пожар на «Денисовской» был ликвидирован силами МЧС.

Теги: шахта, эвакуация, землетрясение, новости РБК
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