Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте. Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.

Операция завершилась в 20:30 по местному времени (18:30 по мск). Горноспасатели подняли тело рабочего на поверхность.

Как сообщили ранее РБК в пресс-службе UC Rusal, инцидент произошел на шахте «Ново-Кальинская». Причиной обвала породы стал горный удар, локальное подземное землетрясение. На предприятии организовали комиссию для расследования причин случившегося. Шахта, на которой добывают бокситовую руду, продолжает работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе. Она принадлежит компании «Севуралбокситруд», которая в свою очередь, входит в UC Rusal.