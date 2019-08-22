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Власти Москвы отказались запрещать телефоны в школах

Власти Москвы не считают необходимым запрет на использование телефонов в школах. Но учащихся нужно научить извлекать из мобильных пользу, заявил заместитель руководителя московского департамента образования Александр Молотков, передает ТАСС.

Он напомнил, что методические указания по этому вопросу носили лишь рекомендательный характер. «Самое главное — правильное использование гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Просто ребенка надо научить им правильно пользоваться, чтобы это приносило ему пользу, а не отвлекало», — сказал Молотков.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить использование мобильных телефонов в школе, в Минпросвещения идею поддержали. В августе профильные ведомства отправили методические рекомендации региональным органам управления образованием, в частности предложили обязать школьников переводить телефоны в беззвучный режим при входе в образовательное учреждение и сдавать гаджеты на хранение во время уроков.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, решение по этому вопросу должен принимать управляющий совет школы. Омбудсмен отметил, что дети должны выходить на связь с родителями, поэтому нельзя их лишать телефона в школе.

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Опрошенные РБК директора школ, в свою очередь, также предпочли сами решать вопрос с сотовыми у школьников. По мнению большинства опрошенных, если у ребенка не будет мобильного, то он найдет и другие способы отвлечься от уроков. При этом для учебного процесса использование телефона может быть полезным.

20 августа в Рособрнадзоре заявили об отсутствии запрета на использование мобильного в школах, отметив, что отправленные региональным органам образования предложения являются лишь рекомендацией.

Теги: мобильные телефоны, школы, департамент образования
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