Пушков ответил на попытки ставить условия России для возвращения в G8

Другие страны не могут выставлять условия России для возвращения в «Большую восьмерку» (G8), считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению», — считает Пушков. По его словам, если страны «Большой семерки» намерены работать в нынешнем составе — без России и Китая, то это их выбор.

21 августа телеканал CNN сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию к участию в саммите G7 в 2020 году.

После этого лидеры «семерки» высказались по этому вопросу. Так, например, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что говорить о возвращении к формату G8 можно лишь после значительного прогресса в выполнении минских договоренностей.