В ФСВТС заявили о готовности к переговорам по поставкам С-400 Ирану

В ФСВТС заявили о готовности к переговорам по поставкам С-400 Ирану

Россия готова поставлять Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Мы открыты к переговорам о поставке ЗРС С-400 «Триумф», в том числе в Иран», — сказали в пресс-службе ведомства во время форума «Армия-2019».

В ФСВТС добавили, что эти комплексы не подпадают под действие ограничений, которые были введены в 2015 году резолюцией Совета Безопасности ООН. При этом в службе рассказали, что пока официального обращения от Ирана не поступало.

Россия заключала контракты о поставках ЗРК С-400 Китаю, Турции и Индии. При этом в конце мая агентство Bloomberg узнало, что Россия отказала Ирану в поставках этого комплекса. Источник агентства отмечал, что просьбу продать С-400 отклонил российский президент Владимир Путин.