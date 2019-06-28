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В ФСВТС заявили о готовности к переговорам по поставкам С-400 Ирану

Россия готова поставлять Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Мы открыты к переговорам о поставке ЗРС С-400 «Триумф», в том числе в Иран», — сказали в пресс-службе ведомства во время форума «Армия-2019».

В ФСВТС добавили, что эти комплексы не подпадают под действие ограничений, которые были введены в 2015 году резолюцией Совета Безопасности ООН. При этом в службе рассказали, что пока официального обращения от Ирана не поступало.

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МИД Ирана подтвердил отсутствие запроса на покупку С-400 у России

Россия заключала контракты о поставках ЗРК С-400 Китаю, Турции и Индии. При этом в конце мая агентство Bloomberg узнало, что Россия отказала Ирану в поставках этого комплекса. Источник агентства отмечал, что просьбу продать С-400 отклонил российский президент Владимир Путин.

В середине июня представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не планировал покупать у Москвы эти системы. Он отмечал, что страна в настоящее время не чувствует необходимости в С-400.

Теги: Иран, ФСВТС, С-400
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