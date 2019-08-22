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Украинский журналист заявил о необходимости готовиться к войне с Россией

Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Украине нужно подготовиться к войне с Россией. Об этом он написал в статье для «Обозревателя».

«Государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым ответить на российскую агрессию, возможно, объявить войну, возможно, самим пойти вперед и разорвать отношения», — сказал он.

По его словам, он не призывает объявлять войну прямо сейчас, но выступает за то, что Киев должен готовиться к такому повороту событий. Полное прекращение отношений с Россией — в интересах Украины, настаивает он.

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При этом он отметил, что страна может себя парализовать, так как многие объекты инфраструктуры зависят от поставок из России. По словам Бутусова, Киев ведет себя «достаточно пассивно» в вопросе импортозамещения, в частности, угля и ядерного топлива.

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Бутусов добавил, что власти при бывшем и действующем президенте страны не собирались и не собираются объявлять войну и двигаться в этом направлении. По его словам, усилия по достижению мира «пока малоэффективны».

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В середине августа украинская военная разведка описала несколько возможных сценариев агрессии России, первым из которых является полномасштабная война против Украины. По ее данным, Москва разместила около 500 самолетов и более 300 военных вертолетов на приграничной территории. По второму сценарию военных, Россия применит силы специальных операций и незаконных формирований, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.

Теги: Украина, война, журналист
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