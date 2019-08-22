Украинский журналист заявил о необходимости готовиться к войне с Россией

Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Украине нужно подготовиться к войне с Россией. Об этом он написал в статье для «Обозревателя».

«Государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым ответить на российскую агрессию, возможно, объявить войну, возможно, самим пойти вперед и разорвать отношения», — сказал он.

По его словам, он не призывает объявлять войну прямо сейчас, но выступает за то, что Киев должен готовиться к такому повороту событий. Полное прекращение отношений с Россией — в интересах Украины, настаивает он.

При этом он отметил, что страна может себя парализовать, так как многие объекты инфраструктуры зависят от поставок из России. По словам Бутусова, Киев ведет себя «достаточно пассивно» в вопросе импортозамещения, в частности, угля и ядерного топлива.