Помощник Зеленского заявил о неизбежности примирения с Россией

В географическом плане Россия и Украина никуда не денутся друг от друга, да и «жить в состоянии войны еще 100 лет» невозможно, считает первый помощник украинского президента Сергей Шефир

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Украине рано или поздно придется договариваться с Россией о мире. Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью изданию Lb.ua.

«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? <...> Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — сказал он.

Большинство россиян считают важным иметь дружеские отношения с Украиной. Согласно результатам одного из последних опросов ВЦИОМ, за диалог с Киевом выступают 85% россиян. Еще больше двух третей населения страны (68%) признавались, что хорошо относятся к Украине.

Причиной эскалации конфликта между двумя странами является вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году по итогам референдума вошел в состав России (Украина считает это аннексией), ситуация на востоке Украины, где уже пять лет идет вооруженный конфликт, а также проблема с заключенными гражданами обеих стран. По словам президента Владимира Зеленского, условием для восстановления диалога с Россией является освобождение Россией арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.