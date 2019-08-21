Путин заявил о завершении работ на финском участке «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство участка газопровода «Северный поток-2» на территории экономической зоны Финляндии завершено. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Саули Ниинистё в Хельсинки, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне», — сказал он.

Путин добавил, что завершение строительства «Северного потока-2» зависит не только от России, но и от партнеров страны. Он отметил, что Европа заинтересована в получении европейского газа. «Думаю, что проект будет реализован», — заявил он.

В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». МИД России назвал санкции русофобскими мерами.