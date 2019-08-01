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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Политика ,  
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МИД назвал русофобией проект санкций США по «Северному потоку-2»

Законопроект комитета по международным делам сената США, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», является очередным витком русофобии. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», — заявила она.

Вашингтон, отметила Захарова, с 2011 года по различным поводам вводил санкции против Москвы уже более 70 раз. Она обратила внимание на то, что, проводя такую политику, США не смогли помешать России вести независимую ни от кого деятельность.

«Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, — заключила она. — Газопровод [«Северный поток»] строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту».

Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Речь идет о законопроекте, который днем ранее, 31 июля, одобрил комитет сената по международным делам. Для принятия инициативы о введении санкций сенат и палата представителей должны будут в рамках согласительной комиссии выработать финальную версию проекта, которая, в случае принятия, пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

Теги: МИД России, американские санкции, «Северный поток-2»
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