Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

В компании Nord Stream 2 AG РБК сообщили, что еще весной проинформировали Датское энергетическое агентство, ответственное за согласование маршрута газопровода, о потенциальном влиянии задержек на стоимость и график реализации проекта. Однако подтвердить опубликованные Reuters цифры в компании отказались. «Задержка в несколько месяцев может привести к дополнительным расходам в несколько сотен миллионов евро, но мы не можем дать количественную оценку, поскольку конечные последствия зависят от сроков принятия решения о выдаче разрешения ответственными органами», — сообщили РБК в Nord Stream 2. В компании также добавили, что задержка будет иметь «большее влияние на европейских потребителей, которым придется платить премию за более дорогой СПГ». Размер этой «премии», согласно расчетам компании, может составить более €20 млн в день.
«Северный поток-2» — это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод строят рядом с уже действующим «Северным потоком». Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, стоимость оценивается в €9,5 млрд. Завершить стройку «Газпром» планировал до конца 2019 года.
Помимо «Газпрома» в строительство газопровода Nord Stream 2 вложили средства иностранные инвесторы — немецкие компании Uniper и Wintershall, датская Shell, австрийская компания OMV и французская Engie.
Nord Stream 2 AG ранее получила разрешения на прокладку газопровода почти во всех странах, в водах которых должен пройти газопровод, — в России, Германии, Финляндии, Швеции. Единственной страной, до сих пор не согласовавшей маршрут газопровода в своих территориальных водах, является Дания.
На рассмотрении в Копенгагене сейчас находятся три заявки на различные маршруты. Последняя из них была направлена в апреле 2019 года и предполагает прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. Еще две заявки, поданные ранее, предполагают маршрут в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и в ее исключительной экономической зоне к северо-западу от этого острова.
Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA), которое должно согласовать прокладку газопровода, говорил, что сейчас третий вариант является наиболее приемлемым. По его словам, задержка не связана с политическими причинами, а вызвана опасениями за экологию Балтийского моря.