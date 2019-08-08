Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,03 -0,30 EUR Бирж. 72,88 -0,30 Brent 57,54 +1,99% USD Нал. 65,79 64,57 EUR Нал. 73,68 72,45 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1209 +0,0006 BTC/USD Бирж. 11 812,00 -173,00 IMOEX 2 701,66 +1,00% RTSI 1 307,00 +1,72% DJIA 26 275,22 +1,03% Nasdaq 7 996,82 +1,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American International $62 (+10,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
American International $62 (+10,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
Яшина вновь арестовали за организацию акции 14 июля Общество, 19:13 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 19:12 Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом Политика, 18:57 Председатель сербской партии предложил временно передать Косово России Политика, 18:53 Нурмагомедов ответил Кадырову на обвинения имама Шамиля в геноциде Спорт, 18:53 Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда Общество, 18:47 Российские прыгуны в воду выиграли золото на чемпионате Европы в Киеве Спорт, 18:27 Тест ноутбука на выживание: раскаленный песок, тряска и пыль РБК и ASUS, 18:27 После взрыва стало известно о закрытом на месяц районе Белого моря Общество, 18:27 Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер Общество, 18:25 Атамбаева доставили в МВД Киргизии после штурма резиденции Политика, 18:24 Ethereum уже ниже $223: почему криптовалюта сохранила шансы на рост Крипто, 18:22 Агент Чалова сообщил об отказе ЦСКА продать игрока английскому клубу Спорт, 18:19 Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Политика, 18:10
Политика ,  
0 
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Расходы на заявку с третьим вариантом маршрута газопровода «Северный поток-2» уже составили более €100 млн, выяснил Reuters. Задержка стройки в несколько месяцев приведет к новым затратам, сообщили в компании
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн. Об этом со ссылкой на жалобу Nord Stream 2 AG властям Дании пишет Reuters.

«Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2», — говорится в письме, которое цитирует агентство.

В документе также говорится, что расходы, связанные с отправкой заявки на согласование третьего варианта маршрута газопровода, уже составили более €100 млн. Дополнительная задержка в реализации проекта может также привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн, подсчитали в компании. Таким образом, действия Дании повлекут дополнительные расходы на строительство газопровода в размере €660 млн (порядка $740 млн).

В письме также указывается, что оператор строящегося газопровода неоднократно запрашивал информацию по ранее направленным в Копенгаген заявкам на маршрут газопровода в датских территориальных водах, однако не получил какого-либо ответа.

Политика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц

В компании Nord Stream 2 AG РБК сообщили, что еще весной проинформировали Датское энергетическое агентство, ответственное за согласование маршрута газопровода, о потенциальном влиянии задержек на стоимость и график реализации проекта. Однако подтвердить опубликованные Reuters цифры в компании отказались. «Задержка в несколько месяцев может привести к дополнительным расходам в несколько сотен миллионов евро, но мы не можем дать количественную оценку, поскольку конечные последствия зависят от сроков принятия решения о выдаче разрешения ответственными органами», — сообщили РБК в Nord Stream 2. В компании также добавили, что задержка будет иметь «большее влияние на европейских потребителей, которым придется платить премию за более дорогой СПГ». Размер этой «премии», согласно расчетам компании, может составить более €20 млн в день.

«Северный поток-2» — это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод строят рядом с уже действующим «Северным потоком». Протяженность трубы составит более 1,2 тыс. км, стоимость оценивается в €9,5 млрд. Завершить стройку «Газпром» планировал до конца 2019 года.

Помимо «Газпрома» в строительство газопровода Nord Stream 2 вложили средства иностранные инвесторы — немецкие компании Uniper и Wintershall, датская Shell, австрийская компания OMV и французская Engie.

Nord Stream 2 AG ранее получила разрешения на прокладку газопровода почти во всех странах, в водах которых должен пройти газопровод, — в России, Германии, Финляндии, Швеции. Единственной страной, до сих пор не согласовавшей маршрут газопровода в своих территориальных водах, является Дания.

На рассмотрении в Копенгагене сейчас находятся три заявки на различные маршруты. Последняя из них была направлена в апреле 2019 года и предполагает прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. Еще две заявки, поданные ранее, предполагают маршрут в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и в ее исключительной экономической зоне к северо-западу от этого острова.

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA), которое должно согласовать прокладку газопровода, говорил, что сейчас третий вариант является наиболее приемлемым. По его словам, задержка не связана с политическими причинами, а вызвана опасениями за экологию Балтийского моря.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов
Теги: «Северный поток — 2», перенос сроков, Nord Stream 2 AG
Материалы по теме
«Нафтогаз» назвал «Северный поток-2» энергетической ловушкой для Европы
Политика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
Бизнес
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter