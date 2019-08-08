Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Расходы на заявку с третьим вариантом маршрута газопровода «Северный поток-2» уже составили более €100 млн, выяснил Reuters. Задержка стройки в несколько месяцев приведет к новым затратам, сообщили в компании

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн. Об этом со ссылкой на жалобу Nord Stream 2 AG властям Дании пишет Reuters.

«Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2», — говорится в письме, которое цитирует агентство.

В документе также говорится, что расходы, связанные с отправкой заявки на согласование третьего варианта маршрута газопровода, уже составили более €100 млн. Дополнительная задержка в реализации проекта может также привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн, подсчитали в компании. Таким образом, действия Дании повлекут дополнительные расходы на строительство газопровода в размере €660 млн (порядка $740 млн).

В письме также указывается, что оператор строящегося газопровода неоднократно запрашивал информацию по ранее направленным в Копенгаген заявкам на маршрут газопровода в датских территориальных водах, однако не получил какого-либо ответа.