Президенты США и Румынии выступили против реализации «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом подтвердили, что выступают против реализации проекта «Северный поток-2». Соответствующая расшифровка совместного заявления лидеров двух стран опубликована на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком-2» и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что ресурсы природного газа в Румынии способны повысить благосостояние двух стран стран и укрепить энергетическую безопасность Европы. Подчеркивается, что США и Румыния намерены рассмотреть вопрос об улучшении инвестиционного климата в сфере энергетики в Румынии, чтобы это было выгодно обеим странам.

Проект газопровода, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Против реализации проекта также выступают Украина, Польша и страны Прибалтики.

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявлял, что первый газ по газопроводу должен поступить к полуночи 31 декабря 2019 года.