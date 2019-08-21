В США заявили об изучении возможности разработки запрещенных ДРСМД ракет

США изучают возможности разработки различных типов ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого было прекращено. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, передает ТАСС.

Он напомнил, что США больше не являются стороной договора и смотрят, как могут воспользоваться сложившейся ситуацией. По словам Маккарти, речь может идти о разработке ракет для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.

«Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности», — сказал он. При этом Маккарти не ответил на вопрос о возможности размещения ранее запрещенных договором ракет.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал прошедшее 18 августа испытание ракеты, нарушающей ДРСМД, свидетельством того, что Вашингтон долго готовился к срыву договора. Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования только с февраля, когда приостановили выполнение своих обязательств по договору.