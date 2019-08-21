Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген. Об этом сообщает местное издание DR со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.

«Это было неожиданно. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — сказала она.

Американский президент объявил о переносе своего визита в Данию, запланированного на 2–3 сентября, ранее в среду, 21 августа, после отказа датского премьер-министра Метте Фредериксен обсуждать идею США купить Гренландию. Во время этого визита Трампа должна была принять королева Маргрете II.

Фредериксен указывала, что идея Трампа купить у Дании Гренландию является абсурдной, и обозначила, что остров не продается. Трамп, в свою очередь, говорил, что покупка Гренландии интересна Вашингтону в стратегическом плане. Он отмечал, что из-за Гренландии Дания «теряет почти $700 млн в год».