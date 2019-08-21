США взялись за разработку ядерных систем «для лидерства в космосе»

США взялись за разработку ядерных систем «для лидерства в космосе»

Это должно помочь Вашингтону захватить «стратегическое лидерство в космосе». Ранее Трамп пообещал выделить NASA дополнительные средства, чтобы «вернуться в космос по-крупному»

Фото: Ruthy Munoz / Reuters

США займутся разработкой космических ядерных систем, которые «обеспечат и расширят возможности по исследованию космического пространства». Соответствующий меморандум подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.

В число космических ядерных систем входят радиоизотопные энергосистемы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиоизотопные нагреватели, а также реакторы, используемые как двигатели и энергетические установки. Ими будут оснащены космические аппараты.

В документе говорится, что способность использовать подобные системы важна для «поддержания и развития стратегического лидерства США в космосе». Для этого американскому правительству нужно «обеспечить строгий процесс анализа безопасности», разработанный с учетом факторов риска.

Трамп поручил Министерству транспорта в течение года с даты публикации документа подготовить указания для коммерческих компаний, которые хотят получить лицензию на запуск космических аппаратов с ядерными системами.