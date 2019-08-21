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США взялись за разработку ядерных систем «для лидерства в космосе»
Это должно помочь Вашингтону захватить «стратегическое лидерство в космосе». Ранее Трамп пообещал выделить NASA дополнительные средства, чтобы «вернуться в космос по-крупному»
Фото: Ruthy Munoz / Reuters

США займутся разработкой космических ядерных систем, которые «обеспечат и расширят возможности по исследованию космического пространства». Соответствующий меморандум подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.

В число космических ядерных систем входят радиоизотопные энергосистемы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиоизотопные нагреватели, а также реакторы, используемые как двигатели и энергетические установки. Ими будут оснащены космические аппараты.

В документе говорится, что способность использовать подобные системы важна для «поддержания и развития стратегического лидерства США в космосе». Для этого американскому правительству нужно «обеспечить строгий процесс анализа безопасности», разработанный с учетом факторов риска.

Трамп поручил Министерству транспорта в течение года с даты публикации документа подготовить указания для коммерческих компаний, которые хотят получить лицензию на запуск космических аппаратов с ядерными системами.

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Меморандум также дает NASA 180 дней на создание межведомственного совета по ядерной безопасности для того, чтобы обеспечить безопасность запуска космических ядерных систем.

На запуск космических аппаратов с подобными системами, использующими «любого рода ядерное топливо, кроме низкообогащенного урана», нужно разрешение президента США, отмечается в документе.

Трамп ранее заявил, что США должны «вернуться в космос по-крупному». Он пообещал выделить бюджету NASA дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. NASA должно организовать полет американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет, говорил вице-президент Майк Пенс.

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В начале июля Трамп заявил, что США скоро вернутся на Луну и установят американский флаг на Марсе.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Космос, Дональд Трамп
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