В США предупредили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России

Генерал американских ВВС, кандидат на должность главы нового структурного подразделения — Космического командования США — Джон Рэймонд, выступая в сенате, ответил на вопрос о возможных «угрозах» Соединенным Штатам со стороны России и Китая в космосе.
Обе этих страны, признал генерал, разрабатывают новое оружие, способное создавать трудности или разрушать американские космические системы. «Россия делает значительные успехи [в этой сфере], а наше операционное преимущество сокращается», — добавил Рэймонд (цитата по изданию The Hill).
В частности, Москва, по его данным, «развивает полный спектр противокосмических возможностей». Среди них — «[методы] радиоэлектронной борьбы и направленной энергии, киберугрозы и сложные орбитальные угрозы, а также ракеты прямого подъема», рассказал генерал.
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