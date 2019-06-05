В США предупредили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России

В США предупредили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России

Кандидат на пост главы Космического командования США сравнил нынешние успехи России и Соединенных Штатов в космосе. Первая, считает он, делает значительные шаги вперед в этой сфере, в то время как «преимущество США сокращается»

Генерал американских ВВС, кандидат на должность главы нового структурного подразделения — Космического командования США — Джон Рэймонд, выступая в сенате, ответил на вопрос о возможных «угрозах» Соединенным Штатам со стороны России и Китая в космосе.

Обе этих страны, признал генерал, разрабатывают новое оружие, способное создавать трудности или разрушать американские космические системы. «Россия делает значительные успехи [в этой сфере], а наше операционное преимущество сокращается», — добавил Рэймонд (цитата по изданию The Hill).

В частности, Москва, по его данным, «развивает полный спектр противокосмических возможностей». Среди них — «[методы] радиоэлектронной борьбы и направленной энергии, киберугрозы и сложные орбитальные угрозы, а также ракеты прямого подъема», рассказал генерал.

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