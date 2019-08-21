Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского журнала «Новое время»

Роскомнадзор заблокировал два сайта из-за материалов, оскорбляющих государственный гимн России «в неприличной форме». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Один из сайтов, о которых идет речь в сообщении Роскомнадзора, принадлежит украинскому изданию «Новое время» (nv.ua).

Требование Генпрокуратуры ограничить доступ к сайту украинского СМИ и ресурсу zapretno.info поступило в ведомство в понедельник, 19 августа. В сообщении также говорится, что материалы на страницах этих сайтов «оскорбляют общество и государство и выражают явное неуважение к ним».

Роскомнадзор потребовал удалить противоправную информацию и направил администрации интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров соответствующие уведомления. Однако в указанный срок требования не были выполнены, и доступ к сайтам был заблокирован.

Ведомство приняло решение о блокировке на основании ст. 15.1-1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По данной статье блокируется информация, выражающая в неприличной форме неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам.