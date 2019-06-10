YouTube заблокировал оскорбляющие герб России видео

Видеохостинг YouTube заблокировал ролики лидеров бандформирований и экстремистских организаций, в которых проявляется неуважение к гербу России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что некоторые видео были опубликованы участниками банды Шамиля Басаева. В 2000 году в Чечне члены формирования напали на десантников Псковской дивизии ВДВ во время боевых действий. Тогда погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения.

Роскомнадзор добавил, что отправил уведомление YouTube на основании требования Генпрокуратуры об исполнении федерального закона «о неуважении к государственным символам» (ст.30 ФЗ).

В начале июня руководство YouTube заявило, что решило запретить шовинистические видео, а также те, которые оспаривают доказанные случаи проявления жестокости, например, холокост или стрельбу в американской начальной школе Sandy Hook. В компании отметили, что под под определение шовинистических подпадают видео, которые продвигают национализм.