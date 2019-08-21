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Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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В администрации Мадуро подтвердили контакты с властями США

Представители правительства Венесуэлы совместно с президентом страны Николасом Мадуро находятся в контакте с чиновниками из США. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации венесуэльского президента в Twitter.

«Николас Мадуро подтвердил, что несколько месяцев правительство Боливарианской Республики поддерживает контакты с представителями правительства США «с его разрешения», — говорится в сообщении.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность блокады Венесуэлы. На вопрос, рассматривается ли вариант изоляции этой страны в свете объема помощи, который она получает от России, Китая и Ирана, американский лидер ответил утвердительно. Спустя несколько дней американский лидер подписал указ о блокировке американских активов властей Венесуэлы. В частности, речь идет о правительстве республики, а также любом политическом подразделении или ведомстве, Центробанке и национальной нефтегазовой компании PDVSA.

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Помимо этого, Трамп также предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее, писало издание Axios. В Пентагоне отмечали, что идею президента не восприняли серьезно: чиновники сочли, что все это нецелесообразно, не имеет правовой основы и требует ресурсов ВМС, которые уже направлены на противодействие Китаю и Ирану.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в январе текущего года, после того, как лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, страны Европы и ряд латиноамериканских государств. Россия, Китай. Турция и Иран продолжают поддерживать Мадуро.

Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, Администрация президента США
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