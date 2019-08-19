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СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Трамп предлагал чиновникам разместить корабли вдоль побережья Венесуэлы и начать морскую блокаду страны, сообщили источники Axios. В Пентагоне идею главы государства не воспринимают серьезно
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее. Об этом пишет Axios со ссылкой пять бывших и действующих чиновников, которые слышали об этом от главы государства напрямую или осведомлены о высказываниях Трампа.

Как пишет издание, лидер США предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики. По словам чиновников, Трамп говорит об этой идее уже около полутора лет, а также упоминал о ней несколько недель назад. Собеседники портала отмечают, что в Пентагоне идею президента не восприняли серьезно, чиновники сочли, что это нецелесообразно, не имеет правовой основы и требует ресурсов ВМС, которые уже направлены на противодействие Китаю и Ирану.

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«Он буквально сказал, что мы должны вывести корабли и устроить морскую блокаду», — сказал один из чиновников, который слышал предложение Трампа. Он добавил, что это требует огромных ресурсов, возможно, даже больших, чем есть у американского флота.

Ранее Трамп прямо говорил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы. При этом деталей он не раскрыл.

В начале августа Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства Боливарианской республики, находящихся на территории США. Под правительством Венесуэлы в этом случае понимается любое политическое подразделение или ведомство, к ним Вашингтон отнес ЦБ и нефтегазовую компанию PDVSA. Санкции были введены в связи с тем, что венесуэльский президент Николас Мадуро продолжает «узурпировать власть» и нарушать права человека.

США считают легитимным главой государства Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы в январе.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, блокада, Венесуэла
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