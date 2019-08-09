Минобороны сообщило о попытке наступления боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли и еще 21 ранен при попытке наступления боевиков в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Бакин уточнил, что боевики террористических группировок обстреляли позиции правительственных войск в районе Абу-Дали. Минометному обстрелу также подверглись населенные пункты Ачан и Абу-Омар. «Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций», — сообщил Бакин, однако сирийские военные также понесли существенные потери.

Также в Минобороны сообщили и о новых потерях среди мирных жителей. Рано утром 9 августа из реактивных систем залпового огня боевики обстреляли окраины Абу-Дали, из-за чего погиб один и ранено двое мирных жителей.

Ранее, 8 августа, боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего погибли местные жители. Также 5 августа по аэродрому выпустили три снаряда, пострадали четыре человека. В июле Минобороны сообщило, что российским средствам ПВО удалось отразить атаку трех беспилотников над Хмеймим. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также не было.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона. В начале августа силы Асада и вооруженная оппозиция объявили о перемирии в Идлибе, однако вскоре взаимно обвинили друг друга в его нарушении.