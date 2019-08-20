В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Владимиру Путину докладывали о ситуации с девушкой, задержанной после акции 10 августа в Москве и пострадавшей от сотрудника полиции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эта конкретная ситуация относится скорее к резонансной, соответствующие доклады делались», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что не готов ответить на вопрос, докладывали ли Путину о том, кто конкретно ударил девушку. Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского. Песков также усомнился, что он видел видео, на котором полицейский бьет девушку в живот.

10 августа во время несанкционированного шествия после разрешенного столичными властями митинга правоохранители задержали Дарью Сосновскую. В Сети получило широкую известность видео, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку и как один из них наносит ей удар в область живота. В полиции заявили, что проведут служебную проверку. В отношении Сосновской составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).