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В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Владимиру Путину докладывали о ситуации с девушкой, задержанной после акции 10 августа в Москве и пострадавшей от сотрудника полиции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эта конкретная ситуация относится скорее к резонансной, соответствующие доклады делались», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что не готов ответить на вопрос, докладывали ли Путину о том, кто конкретно ударил девушку. Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского. Песков также усомнился, что он видел видео, на котором полицейский бьет девушку в живот.

10 августа во время несанкционированного шествия после разрешенного столичными властями митинга правоохранители задержали Дарью Сосновскую. В Сети получило широкую известность видео, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку и как один из них наносит ей удар в область живота. В полиции заявили, что проведут служебную проверку. В отношении Сосновской составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

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По словам адвоката, спустя два дня после жесткого задержания девушку доставили в больницу с сотрясением головного мозга, также у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. 13 августа Сосновскую выписали. 19 августа Таганский районный суд Москвы вернул в районное отделение МВД протокол об административном правонарушении, составленный на девушку.

Накануне Путин заявил, что акции оппозиции в Москве связаны с электоральным циклом. Президент подчеркнул, что российские граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законодательством, а власти должны обеспечить реализацию этого права. Что касается несанкционированных акций, то Путин заявил о необходимости привлечь к ответственности виновных в нарушениях.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, девушка, митинг
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