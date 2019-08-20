«Роснефть» снизила нефтедобычу из-за ограничений со стороны «Транснефти»

«Роснефть» вынужденно сократила добычу нефти с начала мая по середину июля на 1,7 млн т из-за ограничений со стороны «Транснефти» на прием сырья в систему магистральных трубопроводов. Об этом говорится в опубликованном докладе о результатах нефтяной компании за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

«С 1 мая по 15 июля компания была вынуждена сократить добычу на 1,7 млн т нефти», — говорится в отчете «Роснефти».

Вынужденное сокращение добываемых объемов сырья также связано с выполнением «Роснефтью» квот по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. По данным компании, среднесуточная добыча снизилась на 2,7% квартал к кварталу.

В середине апреля были приостановлены экспортные поставки нефти по трубопроводу «Дружба», так как в поступающем на белорусские НПЗ сырье оказалось повышенное в десятки раз содержание хлорорганики. Поставки нефти через территорию Белоруссии были остановлены также в ряд европейских стран.