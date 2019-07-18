«Транснефть» сняла с «дочки» «Роснефти» ограничения на прием сырья

Компания «Транснефть» сняла ограничения на добычу нефти от дочернего предприятия «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз». Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Сейчас ограничений приема нефти в систему «Транснефти» нет», — сказал министр.

Ранее 9 июля стало известно, что «Транснефть» наложила ограничения на прием нефти с «РН-Юганскнефтегаз» в объеме 0,5% годовой добычи актива. Из-за этого «Роснефть» была вынуждена сократить добычу нефти на «РН-Юганскнефтегаз». В «Роснефти» предположили, что ограничения в приеме нефти связаны с тем, что трубы забиты «большими объемами суррогатной нефти».

Однако в «Транснефти» по-иному объясняли ситуацию: компания утверждала, что «Роснефть» сдает в трубопроводную систему большие объемы нефти «безадресно». Тем самым трубы, предназначенные для транспортировки сырья, превращаются в хранилище нефти. «Накопление такого ресурса в системе является беспрецедентным! Это качественная, кондиционная нефть, которая вынужденно складируется в не предназначенной для хранения системе «Транснефти», — говорил представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В апреле в трубопроводную систему «Дружба» попало загрязненное хлоридами сырье. В результате Польша и Украина остановили прием нефти. С 1 июля «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме.