«Транснефть» сняла с «дочки» «Роснефти» ограничения на прием сырья

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,96 +0,03 EUR Бирж. 70,62 -0,03 Brent 64,15 -0,05% USD Нал. 63,37 62,57 EUR Нал. 71,15 70,28 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1218 -0,0005 BTC/USD Бирж. 9 780,00 +117,50 IMOEX 2 711,38 -0,07% RTSI 1 356,65 -0,36% DJIA 27 219,85 -0,42% Nasdaq 8 185,21 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Abbott $94 (+8,93%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Abbott $94 (+8,93%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 13:19
Кабмин разрешил пользоваться бумажными паспортами «до гробовой доски» Политика, 14:51 Загрязненную нефть из «Дружбы» частично переработают в России Экономика, 14:45 СК за месяц не смог найти пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу Общество, 14:45 Директор по стратегии World Class — о фитнесе и большом спорте Стиль, 14:43 Рэпер Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА Спорт, 14:42 Контактная группа договорилась о новом разведении сил в Донбассе Политика, 14:41 РЖД намерены внедрить систему маркировки рельсов Бизнес, 14:38 «Транснефть» сняла с «дочки» «Роснефти» ограничения на прием сырья Бизнес, 14:37 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 14:30 Коллекции высокого ювелирного искусства в Париже: что покупать Стиль, 14:27 Госдума уточнила определение шпионских устройств Политика, 14:24 Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией Общество, 14:19 Россия доставила в Турцию очередную партию компонентов С-400 Политика, 14:15 Минобороны опровергло участие российских войск в боях в Идлибе Политика, 14:09
Бизнес ,  
0 
«Транснефть» сняла с «дочки» «Роснефти» ограничения на прием сырья

Компания «Транснефть» сняла ограничения на добычу нефти от дочернего предприятия «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз». Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Сейчас ограничений приема нефти в систему «Транснефти» нет», — сказал министр.

Ранее 9 июля стало известно, что «Транснефть» наложила ограничения на прием нефти с «РН-Юганскнефтегаз» в объеме 0,5% годовой добычи актива. Из-за этого «Роснефть» была вынуждена сократить добычу нефти на «РН-Юганскнефтегаз». В «Роснефти» предположили, что ограничения в приеме нефти связаны с тем, что трубы забиты «большими объемами суррогатной нефти».

Однако в «Транснефти» по-иному объясняли ситуацию: компания утверждала, что «Роснефть» сдает в трубопроводную систему большие объемы нефти «безадресно». Тем самым трубы, предназначенные для транспортировки сырья, превращаются в хранилище нефти. «Накопление такого ресурса в системе является беспрецедентным! Это качественная, кондиционная нефть, которая вынужденно складируется в не предназначенной для хранения системе «Транснефти», — говорил представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В апреле в трубопроводную систему «Дружба» попало загрязненное хлоридами сырье. В результате Польша и Украина остановили прием нефти. С 1 июля «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме.

Теги: «Роснефть», «Транснефть», Александр Новак
Материалы по теме
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
Бизнес
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter