«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

Компания «Роснефть» заявила о снижении объемов добычи нефти, объяснив это позицией «Транснефти».
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
По его словам, значительные ограничения в приеме нефти наложены, в частности, на ведущее добывающее предприятие холдинга «РН-Юганскнефтегаз».
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что из-за падения производства «РН-Юганскнефтегаза» «Роснефть» существенно сократила добычу за восемь дней июля. По оценке источника Reuters, добыча «РН-Юганскнефтегаза» сократилась в это время по сравнению с уровнем июня на 30%, добыча «Роснефти» в целом — на 11%, а во всей России — более чем на 3%, опустившись почти до трехлетнего минимума.