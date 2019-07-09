«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

8 июля «Транснефть» выпустила заявление, в котором подвергла критике действия «Роснефти». В документе отмечалось, что, «подпевая» Deutsche Welle и Reuters, «Роснефть» формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке.

«Роснефть» в ответ заявила, что «неадекватное отношение наших коллег к усилению контроля за качеством сырья в системе транспортировки нефти» вызывает недоумение.

РБК направил запрос в «Транснефть».