Полиция вернула дело Яшина в суд

В Троицкий суд Москвы поступили материалы административного дела против главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Дело, открытое по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), будет рассмотрено во вторник, 20 августа.

Накануне Троицкий суд вернул полиции материалы дела в отношении Яшина для устранения недостатков.

18 августа сотрудники 2-го оперативного полка задержали Яшина на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Причиной для задержания муниципального депутата полиция назвала «призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа».

В начале августа Хамовнический суд арестовал Яшина на десять суток за организацию акции 14 июля в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акция не была согласована столичными властями. Кроме того, Щербинский суд приговорил муниципального депутата к аналогичному наказанию за несогласованный митинг 27 июля.