Суд в Киргизии продлил арест Атамбаеву

Суд Первомайского района Бишкека оставил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября. Об этом изданию 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Защитник Атамбаева назвал данное решение незаконным, он намерен его обжаловать. Выездное заседание суда состоялось в здании Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ). Атамбаев находится в изоляторе с 8 августа.
16 августа суд в Бишкеке отказался изменить меру пресечения экс-лидеру Киргизии, оставив его под арестом до 26 августа.
Алмазбек Атамбаев был задержан после двухдневного штурма свой резиденции в селе Кой-Тош 8 августа. При захвате погиб один боец спецназа, пострадали более 130 человек. Бывшему президенту предъявили обвинение в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.