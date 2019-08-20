Суд в Киргизии продлил арест Атамбаеву

Кроме того, 14 августа стало известно, что Атамбаев проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретении здания «Форума». Также его обвиняют в незаконном приобретении земельного участка и выдаче в аренду земельного участка в Кой-Тоше.

В конце июля Атамбаева лишили статуса неприкосновенности. Сам экс-лидер называл выдвинутые Генпрокуратурой против него обвинения абсурдными.