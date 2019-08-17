МВД нашло следы финансирования Атамбаевым беспорядков в Киргизии

В доме тестя Сейита Атамбаева, сына экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, нашли сумку с деньгами, а также списками людей и расходов, сообщается на сайте МВД страны.

По данным правоохранителей, Атамбаев-младший оставил сумку в жилище своего тестя 8 августа, в ней было обнаружено 170 тыс. сомов (162 тыс. руб.), а также листы со списками людей, их адресами и номерами телефонов. Кроме того, в сумке нашли записи о расходах на 2,22 млн сомов (2,12 млн руб.) и $318 тыс.

«По предварительным данным, указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков», — говорится в сообщении МВД. В ведомстве пообещали тщательно изучить списки и принять по ним «законное решение».

В МВД также отвергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Атамбаева-младшего избили во время допроса. В ведомстве заявили, что беседовали с ним 8 августа, и на тот момент на его теле не было телесных повреждений, на следующий день его пригласили на дополнительную беседу и он сказал, что подвернул ногу. Правоохранители выясняют обстоятельства того, как он получил травму.