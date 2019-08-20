Зеленский уволил главу Николаевской области после проверки аэропорта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,89 +0,37 EUR Бирж. 74,09 +0,34 Brent 59,34 +1,12% USD Нал. 67,20 64,77 EUR Нал. 74,68 72,15 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1079 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 742,00 +397,00 IMOEX 2 648,09 +1,26% RTSI 1 247,53 +0,62% DJIA 26 131,25 +0,95% Nasdaq 8 000,59 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
AbbVie $77 (+15,69%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
AbbVie $77 (+15,69%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 19 авг, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 19 авг, 12:48
Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit Политика, 00:37 Зеленский уволил главу Николаевской области после проверки аэропорта Политика, 00:22 В Риге выбрали нового мэра Политика, 00:13 Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России Технологии и медиа, 00:00 Аналитики PwC сделали ставку на виртуальную реальность и киберспорт Pro, 00:00 Жиго победил ЦСКА. Что важно знать о главном герое «Спартака» в дерби Спорт, 19 авг, 23:57 Минтруд не увидел оснований для урезания зарплат курящим сотрудникам Общество, 19 авг, 23:33 Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева Бизнес, 19 авг, 23:32 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 19 авг, 22:57 Нетаньяху увидел пользу в брошенном женой на землю куске каравая в Киеве Политика, 19 авг, 22:55 В Ленобласти грузовик врезался в пассажирский автобус Общество, 19 авг, 22:55 Путин и Макрон завершили переговоры во Франции Политика, 19 авг, 22:38 Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Общество, 19 авг, 22:28 Экс-главу «дочки» «Газпром межрегионгаза» обвинили в хищении 1 млрд руб. Общество, 19 авг, 22:20
Политика ,  
0 
Зеленский уволил главу Николаевской области после проверки аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Боня. Соответствующий указ опубликован на  сайте главы государства.

Как следует из сообщения на сайте от 17 июля, президент потребовал от назначенного в июне губернатора написать заявление об увольнении во время проверки местного аэропорта. Недовольство Зеленского вызвали эффективность использования средств на ремонт авиагавани, а также сопутствующие «постоянные скандалы».

Кроме того, отмечались проблемы в области с криминалом и коррупцией. «Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев бандитский город <...> Чиновники ведут себя, как бандиты», — обращался Зеленский к представителям местных властей.

После вступления в должность президента Зеленский инициировал многочисленные отставки чиновников. В частности, были уволены 15 глав регионов, 11 послов, несколько руководителей областных отделов СБУ и около двух десятков глав районов Донецкой и Львовской областей. Президент также потребовал отставки ряда министров.

Теги: Губернатор, Владимир Зеленский, увольнение
Материалы по теме
Зеленский уволил представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов Донецкой и Львовской областей
Политика
Зеленский уволил глав СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter