Зеленский уволил главу Николаевской области после проверки аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Боня. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как следует из сообщения на сайте от 17 июля, президент потребовал от назначенного в июне губернатора написать заявление об увольнении во время проверки местного аэропорта. Недовольство Зеленского вызвали эффективность использования средств на ремонт авиагавани, а также сопутствующие «постоянные скандалы».

Кроме того, отмечались проблемы в области с криминалом и коррупцией. «Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев бандитский город <...> Чиновники ведут себя, как бандиты», — обращался Зеленский к представителям местных властей.

После вступления в должность президента Зеленский инициировал многочисленные отставки чиновников. В частности, были уволены 15 глав регионов, 11 послов, несколько руководителей областных отделов СБУ и около двух десятков глав районов Донецкой и Львовской областей. Президент также потребовал отставки ряда министров.