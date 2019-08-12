Зеленский уволил 18 глав районов Донецкой и Львовской областей

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности 18 глав районных администраций Донецкой и Львовской областей. Соответствующие указы опубликованы на его сайте.

Речь идет о семи руководителях районов в Донецкой области и одиннадцати во Львовской. В документах говорится, что такие решения были приняты в связи с «окончанием срока полномочий президента Украины».

12 августа Зеленский также распорядился уволить руководителей СБУ в трех областях Украины — Ровенской, Волынской и Житомирской. Он пояснял, что это связано с незаконной добычей янтаря в этих регионах. «Пять лет разграбления. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться?» — отметил Зеленский.

После вступления в должность президента Зеленский инициировал многочисленные отставки среди чиновников. В частности, он освободил от должности 15 глав регионов страны и 11 послов. Кроме того, президент потребовал отставки ряда министров.